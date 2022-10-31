Алиев прибыл в Сочи, где состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, РФ и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Сочи (РФ), сообщает сайт главы азербайджанского государства. Как сообщалось ранее, Алиев в понедельник проведет двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме этого, Алиев примет участие в саммите лидеров Азербайджана, РФ и Армении. Р.Ахмедов

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