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28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

ТЭК 31.10.2022 15:32

Султан аль-Джабер: если остановить инвестиции в нефть и газ, шок покажется легким тремором

Длительное недоинвестирование в нефтегазовую отрасль привело к тому, что текущая сложная ситуация выглядит еще хуже, заявил министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер в ходе конференции Adipec.

По его словам, энергетический ландшафт претерпевает шторм из-за нарушения цепочки поставок, хрупкой геополитики, роста инфляции и процентных ставок, что усложняет инвестиции - мировая экономика находится "на острие ножа", идут дискуссии о том, будет ли рецессия.

"Если мы обнулим инвестиции в углеводороды, это приведет к естественному снижению добычи, и мы будем терять 5 млн б/с нефти каждый год по сравнению с текущим уровнем. Это сделает шок, который мы испытываем в этом году, небольшим тремором", - сказал он.

"А мы выучили, что энергобезопасность является основополагающей для всех видов прогресса - экономического, политического, социального и климатического", - подчеркнул министр ОАЭ.

Он отметил, что к 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, и поставки энергии нужно будет увеличить на 30%, поэтому миру нужны все решения - и это не только нефть, газ, солнце, ветер, атом или водород - нужно всё вместе.

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