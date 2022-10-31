Султан аль-Джабер: если остановить инвестиции в нефть и газ, шок покажется легким тремором

Длительное недоинвестирование в нефтегазовую отрасль привело к тому, что текущая сложная ситуация выглядит еще хуже, заявил министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер в ходе конференции Adipec.
По его словам, энергетический ландшафт претерпевает шторм из-за нарушения цепочки поставок, хрупкой геополитики, роста инфляции и процентных ставок, что усложняет инвестиции - мировая экономика находится "на острие ножа", идут дискуссии о том, будет ли рецессия.
"Если мы обнулим инвестиции в углеводороды, это приведет к естественному снижению добычи, и мы будем терять 5 млн б/с нефти каждый год по сравнению с текущим уровнем. Это сделает шок, который мы испытываем в этом году, небольшим тремором", - сказал он.
"А мы выучили, что энергобезопасность является основополагающей для всех видов прогресса - экономического, политического, социального и климатического", - подчеркнул министр ОАЭ.
Он отметил, что к 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, и поставки энергии нужно будет увеличить на 30%, поэтому миру нужны все решения - и это не только нефть, газ, солнце, ветер, атом или водород - нужно всё вместе.
RICON проведет вертикальное планирование в Джабраиле
MIDA направит более 11,6 млн манатов на строительство еще шести жилых зданий в Физули
Путин о вопросе Карабаха: этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо его все-таки когда-то завершать
Иностранцы за 9 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $1 млрд
Средняя ставка по потребкредитам в Азербайджане на покупку автомобиля снизилась, на ремонт и покупку бытовой техники - выросла
Число случаев COVID-19 в мире превысило 630 млн - университет Хопкинса
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Армения согласна с российским проектом базовых принципов установления отношений между Ереваном и Баку - Пашинян
Военные расходы Армении в 2023г составят почти $1,3 млрд
США предложили ЕС использовать опыт экспортных ограничений против РФ в борьбе с Китаем
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично