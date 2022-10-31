Инфляция в еврозоне в октябре снова побила рекорд - 10,7%, выше прогноза

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 10,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 9,9% в сентябре и снова обновила максимум с начала ведения расчетов.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста - на 10,2%.
Нынешний уровень инфляция более чем в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%.
Стоимость энергоресурсов взлетела на 41,9% (в сентябре - на 40,7%). Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,1% (на 11,8%), промышленные товары - на 6% (на 5,5%), услуги - на 4,4% (на 4,3%).
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в этом месяце увеличились на 5% в годовом выражении против роста на 4,8% в сентябре.
Рост потребительских цен в еврозоне в октябре составил 1,5% относительно предыдущего месяца. В сентябре данный показатель вырос на 1,2%.
Самая низкая инфляция была зафиксирована во Франции (7,1% в годовом выражении), в Испании (7,3%), на Мальте (7,5%), в Финляндии (8,3%) и на Кипре (8,6%). Наиболее значительный подъем цен произошел в Эстонии (22,2%), Литве (22%) и Латвии (21,8%).
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