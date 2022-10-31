Нефть продолжает дешеветь на статданных из Китая

Цены на нефть продолжают снижение днем в понедельник после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 подешевели на $1,33 (1,39%) - до $94,44 за баррель.
Срок действия декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые январские контракты подешевели на $1,38 (1,47%) - до $92,39 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $1,48 (1,68%) - до $86,42 за баррель.
Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов.
PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.
Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.
Ужесточение антиковидных мер в Китае повышает опасения по поводу спроса на топливо в крупнейшем в мире импортере нефти, отметил Стивен Иннес из SPI Asset Management.
По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,4% за баррель, WTI - на 3,4%. Рынок завершает месяц ростом почти на 10% в связи с принятым ОПЕК+ решением сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.
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