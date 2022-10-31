На ярмарке меда в Баку продали около 90 т продукции пчеловодства

На ярмарке меда, прошедшей в Баку с 1 по 22 октября, было продано около 90 тонн продукции пчеловодства, сообщает министерство сельского хозяйства.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», каждый пчеловод имел право выставить на продажу максимальный объем продукции - 400 кг меда и 30 единиц пчелиного воска.
В, целом на прошедшей ярмарке на продажу были предложены 120 тонн продукции, из которых продано 90 тонн. В этом году на ярмарке приняли участие 250 пчеловодов.
По данным ведомства, в этом году также на ярмарке меда приняли участие пчеловоды из экономической зоны Восточный Зангезур. В целом, пчеловоды Карабаха и Восточного Зангезура выставили на продажу 5 тонн пчеловодческой продукции.
В 2021 году в ярмарке меда приняли участие 321 пчеловод из 37 районов. В прошлом году было реализовано 102,6 тонн меда и 7,1 тонн прополиса.
Б.Рустамбеков
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