Активы НБКО и КС Азербайджана за 9 месяцев 2022г выросли на 22,3%

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НБКО) и кредитных союзов (КС) Азербайджана на 30 сентября 2022 года составляют 492,6 млн манатов, что на 22,3% больше показателя на конец 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», при этом активы НБКО на конец сентября составили 478,3 млн манатов (рост на 23,1%), кредитных союзов – 14,3 млн манатов (без изменений).

Кредитный портфель НБКО на 1 октября 2022 года составил 404,3 млн манатов (рост на 21,3%), кредитных союзов (за вычетом резервов – ИФ) – 12,1 млн манатов (спад на 0,8%).

Капитализация НБКО и кредитных союзов страны сократилась в отчетный период на 23,4% - до 214,2 млн манатов, при этом 204,4 млн манатов пришлось на капитал НБКО.

Обязательства НБКО на начало октября 2022 года равны 273,9 млн манатов (рост на 22,1%), кредитных союзов – 4,5 млн манатов (спад на 10%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль НБКО за 9 месяцев составила 23,65 млн манатов (рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), тогда как кредитные союзы завершили отчетный период с убытками в 0,05 млн манатов.

На 30 сентября 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 96 НБКО, в том числе 41 кредитный союз. В 14 НБКО присутствует иностранный капитал.

В целом, на конец отчетного периода НБКО имеют 286 филиалов, в данном сегменте работают 2,727 тыс. человек.

Х.Насирзаде