Военные расходы Армении в 2023г составят почти $1,3 млрд

Расходы в сфере обороны Армении, согласно проекту госбюджета страны 2023 года, составят 506 млрд драмов ($1 млрд 279 млн 296 тыс. по курсу на 31 октября 395,53 драмов/$1).
"Данный показатель на 35% превысит аналогичный показатель 2022 года, достигнув 5% от ВВП", - заявил министр финансов Армении Тигран Хачатрян на парламентских слушаниях проекта госбюджета 2023 года.
Документ должен быть принят парламентом Армении. В проекте госбюджета отмечалось, что средства будут направлены на приобретение вооружения и других технических средств.
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