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Регион 31.10.2022 15:37

Военные расходы Армении в 2023г составят почти $1,3 млрд

Расходы в сфере обороны Армении, согласно проекту госбюджета страны 2023 года, составят 506 млрд драмов ($1 млрд 279 млн 296 тыс. по курсу на 31 октября 395,53 драмов/$1).

"Данный показатель на 35% превысит аналогичный показатель 2022 года, достигнув 5% от ВВП", - заявил министр финансов Армении Тигран Хачатрян на парламентских слушаниях проекта госбюджета 2023 года.

Документ должен быть принят парламентом Армении. В проекте госбюджета отмечалось, что средства будут направлены на приобретение вооружения и других технических средств.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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