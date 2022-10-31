Военные расходы Армении в 2023г составят почти $1,3 млрд

Расходы в сфере обороны Армении, согласно проекту госбюджета страны 2023 года, составят 506 млрд драмов ($1 млрд 279 млн 296 тыс. по курсу на 31 октября 395,53 драмов/$1).

"Данный показатель на 35% превысит аналогичный показатель 2022 года, достигнув 5% от ВВП", - заявил министр финансов Армении Тигран Хачатрян на парламентских слушаниях проекта госбюджета 2023 года.

Документ должен быть принят парламентом Армении. В проекте госбюджета отмечалось, что средства будут направлены на приобретение вооружения и других технических средств.