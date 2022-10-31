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ТЭК 31.10.2022 19:37

Перспективы газового хаба в Турции зависят от развития инфраструктуры в Европе - глава Eni

Перспективы газового хаба в Турции зависят от развития инфраструктуры в Европе, прокомментировал журналистам глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.

"Если мы говорим о газе для энергетической безопасности - мы должны говорить о газе плюс инфраструктуре. Эти две вещи должны быть вместе. Инфраструктура, чтобы доставить газ из Турции в Европу. Инфраструктура увеличит стоимость газа. У нас есть соединение с Россией через Украину, и мы получаем газ, и почему мы должны получать газ через Турцию?" - сказал он.

Eni вместе с "Газпромом" построила первый морской газопровод в Турцию - "Голубой поток". В 2022 году Eni объявила о планах прождать свою долю в СП.

Дескальци подтвердил журналистам это намерение: "Как только сможем".

Как сообщалось, Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию 4-ниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.

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