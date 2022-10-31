Армения согласна с российским проектом базовых принципов установления отношений между Ереваном и Баку - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил внести в текст планируемого по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении заявления тезис о том, что армянская сторона поддерживает российский подход по проблеме Карабаха.

"Хочу еще раз подчеркнуть - по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам нашей трехсторонней встречи", - сказал Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Армянский премьер напомнил о недавних словах Путина в ходе заседания дискуссионного клуба Валдай относительно перспектив заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном и некоторых аспектов карабахского урегулирования. "Вы утверждали, что поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона", - сказал Пашинян.