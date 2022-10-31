Банки в Азербайджане за 9 месяцев увеличили среднюю ставку по кредитам в нацвалюте – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает незначительный рост в январе-сентябре 2022 года средних ставок по кредитам в нацвалюте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

На 1 октября 2022 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 14,34% против 14,33% по итогам 2021 года.

По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец сентября 2022 года составила 4,78% против 4,8% на конец 2021 года.

При этом для юридических лиц средняя ставка на начало октября по кредитам в нацвалюте составила 10,14% (на конец 2021 года – 9,98%), в инвалюте – 4,74% (4,71%).

По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 16,28% (16,44%), в инвалюте – 5,06% (5,45%).

На конец сентября 2022 года средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 8,57% (на конец 2021 года – 8,59%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец периода составила 1,33% (1,48%).

При этом для юридических лиц средняя ставка на 30 сентября 2022г по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,13% (5,32%), в инвалюте – 0,82% (0,99%).

По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 9,2% (9,12%), в инвалюте – 1,69% (1,81%).

Х.Насирзаде