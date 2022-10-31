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Карабах 31.10.2022 16:15

MIDA направит более 11,6 млн манатов на строительство еще шести жилых зданий в Физули

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отобрало компанию для строительства жилых зданий на территории площадью 8,9 гектар в городе Физули.

Речь идет о строительстве многоквартирных жилых зданий №13, №14, №15, №16, №17 и №18.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала www.etender.gov.az, подрядчиком выполнения работ стало ООО «Ş İnşaat».

Сумма контракта – 11 млн 631,733 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, жилые дома №1-6 строит компания «El-Seym Insaat» и «SNT Insaat Sirketi» (стоимость подряда - 14 млн 436 тыс. 428,72 манатов), жилые дома №7-12 - «Merkuri-İnshaat & Araz İnshaatchi» (стоимость подряда – 13 млн 955,913 тыс. манатов).

Б.Рустамбеков

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Тэги: MIDA, ФИЗУЛИ, ДОМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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