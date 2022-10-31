Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

Карабах 31.10.2022 16:18

RICON проведет вертикальное планирование в Джабраиле

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 250 тыс. манатов на вертикальное планирование территории в 7,87 га в городе Джабраил, где будет построен жилищный комплекс.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт MIDA подписало с ООО «RICON».

Стоимость договора - 248 тыс. 591,95 манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: MIDA, В.ЗАНГЕЗУР, ПЛАНИРОВАНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az