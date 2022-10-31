RICON проведет вертикальное планирование в Джабраиле

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 250 тыс. манатов на вертикальное планирование территории в 7,87 га в городе Джабраил, где будет построен жилищный комплекс. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт MIDA подписало с ООО «RICON». Стоимость договора - 248 тыс. 591,95 манатов. Н.Аббасова

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