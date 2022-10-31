ОПЕК чуть повысила ожидания по росту мирового спроса на нефть к 2045г

Ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году, говорится в годовом обзоре ОПЕК.

Согласно отчету, в 2022 году потребление нефти в мире вырастет до 100,3 млн б/с после 96,9 млн б/с в 2021 году. Далее спрос будет значительно увеличиваться год от года вплоть до 2025-го: в среднем на 2,1 млн б/с. Эксперты ожидают наибольший прирост по итогам следующего года - на 2,7 млн б/с, до 103 млн б/с. В 2024 году спрос на нефть увеличится до 104,4 млн б/с, в 2025-м - до 105,5 млн б/с.

Таким образом, аналитики альянса умеренно повысили свои прогнозы, сделанные год назад: 2023 г. - 101,6 млн б/с, 2024 г. - 102,7 млн б/с, 2025 г. - 103,6 млн б/с.

В последующую пятилетку темпы роста снизятся в среднем до 0,6 млн б/с, а спустя еще пять лет, с 2030 по 2035 годы, до 0,2 млн б/с, после чего мировое потребление нефти стабилизируется. К 2030 году ОПЕК ожидает, что спрос на нефть увеличится до 108,3 млн б/с (106,6 млн б/с - предыдущий прогноз), в 2035 году продолжит рост до 109,5 млн б/с (107,9 млн б/с), в 2040-м - до 109,8 млн б/с (108,1 млн б/с), в 2045-м - до 109,8 млн б/с (108,2 млн б/с), то есть за 25 лет рост составит 12,9 млн б/с.

"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть достигнет уровня почти 107 млн б/с в 2027 году, что на 10 млн б/с больше, чем в 2021 году. (. . .) Подавляющая часть этого увеличения произойдет в регионе, не входящем в ОЭСР, на который в среднесрочной перспективе будет приходиться 8,6 млн б/с прироста, однако более 5 млн б/с осуществится в период до 2024 года", - сообщается в отчете.

Таким образом, спрос в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится с 52,2 млн б/с в 2021 году до 60,7 млн б/с в 2027 году. В свою очередь, в странах ОЭСР к 2024 году рост спроса составит 2,4 млн б/с, до 47,2 млн б/с, однако уже к 2027 году показатель сократится на 1 млн б/с, до 46,2 млн б/с.

В целом с 2021-го по 2045 год спрос за пределами ОЭСР увеличится на 23,6 млн б/с. Основным драйвером в первые годы выступит Китай, а в более поздний период - Индия, в то время как в КНР потребление значительно замедлится.

Так, ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в Китае увеличится к 2025 году до 16,6 млн б/с, к 2030-му - до 17,3 млн б/с, к 2035-му - до 17,7 млн б/с, а в 2040-м стабилизируется на показателе 17,9 млн б/с. В Индии же основной рост придется на 2030-е годы. Эксперты ожидают, что в 2025 году спрос будет составлять 5,8 млн б/с, в 2030-м - 7,1 млн б/с, в 2035-м - 8,3 млн б/с, в 2040-м - 9,7 млн б/с, в 2045-м - 11,1 млн б/с.

Основной вклад в рост спроса будут вносить авиационный и автомобильный секторы, а также нефтехимия. Потребление в каждой из этих отраслей за 25 лет увеличится примерно на 4 млн б/с.

Ожидается, что к 2045 году общий автопарк достигнет 2,5 млрд автомобилей, увеличившись почти на 1 млрд по сравнению с уровнем 2021 года. К 2045 году парк электромобилей приблизится к 540 млн штук, что составит более 22% от мирового парка. Ожидается, что спрос на нефть в секторе автомобильных перевозок после первых лет роста останется в диапазоне от 46,5 млн б/с до 46,7 млн б/с.

Что касается нефтепродуктов, в долгосрочной перспективе ожидается значительный рост спроса на керосин (+3,8 млн б/с) - к 2045 году относительно 2021-го, на дизельное топливо/газойль (+2,4 млн б/с), бензин (+1,9 млн б/с) и этан/СУГ (+2,6 млн б/с), нафту (+2 млн б/с).