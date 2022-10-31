Добыча нефти в странах не-ОПЕК к 2030г достигнет 72,4 млн б/с, после начнется спад на фоне истощения ресурсов в США

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, при условии сильного восстановления спроса уже в 2027 году превысят 71 млн б/с и достигнут пика в 72,4 млн б/с к 2030-му, однако после предложение начнет снижаться на фоне сокращения ресурсной базы в Соединенных Штатах, пишут аналитики ОПЕК в своем ежегодном обзоре.

Согласно отчету, в 2025 году поставки жидких углеводородов из стран не-ОПЕК составят 69,6 млн б/с, в 2030 году вырастут до 72,4 млн б/с, в 2035 году снизятся до 71,2 млн б/с, в 2040 году - до 69,3 млн б/с и в 2045 году - до 67,5 млн б/с.

Ведущим среднесрочным источником роста остаются США, обеспечивая в среднем 3,9 млн б/с, или около половины прироста добычи. Увеличению производства способствует благоприятная экономическая конъюнктура, а также рост инвестиций в сектор.

Другими источниками роста в этот период выступят Бразилия (в среднем на 1,2 млн б/с), Гайана (0,8 млн б/с), Канада (0,5 млн б/с) и Норвегия (0,4 млн б/с). В то же время, предложение из России на фоне геополитических факторов сократится на 0,7 млн б/с.

Ожидается, что добыча сланцевой нефти в США достигнет пика примерно в 16 млн б/с в 2030 году, после чего начнется спад на фоне ограниченности ресурсов. Согласно прогнозам, добыча нефти из сложнопроницаемых пород в США вырастет с 11,6 млн б/с в 2021 году до 15,5 млн б/с в 2025 году и достигнет пика в 16,1 млн б/с к 2030-му, что на 0,9 млн б/с больше, чем прогнозировалось год назад. В результате общий объем добычи жидких углеводородов в США, как ожидается, вырастет с 17,8 млн б/с в 2021 году до 21,3 млн б/с в 2025 году и сохранится на этом уровне до 2030-го, а затем снизится до 17,2 млн б/с к 2045 году (предыдущий прогноз - 16,9 млн б/с).

Рост предложения в других странах продолжится, но этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение, прежде всего, в Соединенных Штатах. Таким образом, поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, перейдут к снижению с начала 2030-х годов до среднего уровня 67,5 млн б/с в 2045 году, однако это все еще выше на 3,9 млн б/с по сравнению с 2021 годом.

Предложение жидких углеводородов со стороны ОПЕК, по прогнозам, восстановится после вызванного пандемией спада, с 31,6 млн б/с в 2021 году до 35,6 млн б/с к 2027-му, и будет увеличиваться по мере восстановления спроса. При этом большая часть роста придется на 2022-2023 годы.

В 2030-х годах, когда запасы сланцевой нефти в США будут истощены, а другие страны не-ОПЕК будут неспособны компенсировать снижение, добыча альянса будет неуклонно расти, увеличившись до 42,4 млн б/с в 2045 году. Таким образом, общая доля ОПЕК на мировом нефтяном рынке вырастет с 33% в 2021 году до 39% в 2045-м.

Совокупные потребности в инвестициях в нефтяной сектор в период 2022-2045 годов оцениваются в $12,1 трлн. На долю разведки и добычи приходится почти 80% этой суммы, или $9,5 трлн. Еще $1,6 трлн вложений необходимо в нефтепереработку, $1 трлн - в хранение и транспортировку.