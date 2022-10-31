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Дальнее зарубежье 31.10.2022 18:33

Военные Норвегии с 1 ноября усиливают меры по обеспечению безопасности страны

Вооруженные силы Норвегии с 1 ноября повышают степень боевой готовности в связи с самым высоким уровнем напряженности за последние десятилетия, заявил в понедельник норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

"Это самая тяжелая ситуация в сфере безопасности за несколько десятилетий", -приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что прямой угрозы военных действий для страны нет. Тем не менее, в нынешней обстановке Норвегия сталкивается с ростом прочих угроз, разведывательными операциями и кампаниями с целью оказать влияние на политику страны.

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