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Регион 31.10.2022 21:17

Грузия разработала новую программу развития гидроэнергетики, оценивает инвестиции за 3 года в $2,2 млрд

Грузия разработала новую программу развития гидроэнергетики, инвестиции в строительство ГЭС в стране в ближайшие три года оцениваются в $2,2 млрд, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, об этом глава правительства сообщил на заседании кабинета министров в понедельник. По его словам, новая программа согласована с экспертами Международного валютного фонда (МВФ). В качестве максимальной задачи Гарибашвили назвал инвестиции в размере $3 млрд.

По его словам, на ближайшие три года поставлена цель начать строительство нескольких объектов мощностью 1500 и 800 МВт, в их числе - Намахвани ГЭС и Худони ГЭС.

Гарибашвили отметил, что все пункты новой схемы привлечения инвесторов для строительства гидроэлектростанций четко прописаны и предусматривают их полную поддержку.

Премьер назвал программу развития генерации важнейшей задачей для экономического блока с учетом того, что в стране растет потребление электроэнергии и без ввода новых объектов в ближайшие годы возникнут проблемы.

Как сообщалось, турецкая ENKA Renewables LLC в сентября 2021 года уведомила правительство Грузии о расторжении подписанного в апреле 2019 года контракта на строительство на западе страны каскада Намахвани ГЭС. Причиной расторжения контракта назывались нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорные обстоятельства.

Проект предусматривал строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволило бы покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Стоимость проекта оценивалась в $730 млн.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА, РАЗВИТИЕ

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