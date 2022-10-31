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Карабах 31.10.2022 18:24

Путин на встрече с Алиевым: наша цель - обеспечение выполнение договоренностей, достигнутых в 2020-2021 годах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за высокую оценку российской роли в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

"Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметно важную роль в урегулировании конфликта, и сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен", - сказал он на встрече с Алиевым.

Кроме того, президент России отметил прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана, но указал на необходимость придать дополнительный импульс этой работе.

Целью встреч в понедельник Путин назвал обеспечение договоренностей по армяно-азербайджанскому урегулированию, достигнутых в 2020 и 2021 годах, и поиск решений остающихся вопросов.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЗЕРБАЙДЖАН, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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