Путин на встрече с Алиевым: наша цель - обеспечение выполнение договоренностей, достигнутых в 2020-2021 годах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за высокую оценку российской роли в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

"Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметно важную роль в урегулировании конфликта, и сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен", - сказал он на встрече с Алиевым.

Кроме того, президент России отметил прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана, но указал на необходимость придать дополнительный импульс этой работе.

Целью встреч в понедельник Путин назвал обеспечение договоренностей по армяно-азербайджанскому урегулированию, достигнутых в 2020 и 2021 годах, и поиск решений остающихся вопросов.