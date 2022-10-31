Алиев: карабахский конфликт - это уже история, в этом контексте обсуждать нечего

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт является историей и в этом контексте практически нечего обсуждать.

"Карабахский конфликт - это уже история. Он был решен два года назад. В этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений - это тот формат, который требует, конечно, очень серьезных шагов и рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей", - сказал Алиев в понедельник на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Алиев поблагодарил Путина за его вклад в урегулирование карабахского конфликта два года назад, "подписана трехсторонняя декларация, которая положила конец многолетнему конфликту".

"Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и, конечно же, мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трехсторонняя встреча, которая последует немного позже, это будет не первая наша встреча по вашей инициативе, такие встречи уже проходили и вижу, что они дали очень хороший импульс процессу нормализации", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан относительно недавно выдвинул 5 основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. "Это фундаментальные принципы международного права и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - подчеркнул президент Азербайджана.

Х.Насирзаде