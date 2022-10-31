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Спорт 31.10.2022 20:00

Гроссмейстер Карпов госпитализирован после неудачного падения

Гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов получил травмы после падения и находится в больнице, написал в своём телеграм-канале шахматист Сергей Карякин.

"Чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов в больнице. По предварительным данным, Анатолий Евгеньевич неудачно упал", - написал Карякин.

71-летний Анатолий Карпов - советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975-1985), депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, член фракции "Единая Россия".

В пресс-службе фракции "Единая Россия" подтвердили госпитализацию Карпова.

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Тэги: РОССИЯ, ГРОССМЕЙСТЕР, ИНЦИДЕНТ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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