Гроссмейстер Карпов госпитализирован после неудачного падения

Гроссмейстер и депутат Госдумы Анатолий Карпов получил травмы после падения и находится в больнице, написал в своём телеграм-канале шахматист Сергей Карякин. "Чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов в больнице. По предварительным данным, Анатолий Евгеньевич неудачно упал", - написал Карякин. 71-летний Анатолий Карпов - советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975-1985), депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, член фракции "Единая Россия". В пресс-службе фракции "Единая Россия" подтвердили госпитализацию Карпова.

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