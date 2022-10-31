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Оборона 31.10.2022 20:02

В Баку опровергли информацию Генштаба ВС Армении о смене позиций азербайджанской армии в результате стычек на границе

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию Генштаба ВС Армении о отступлении и смене позиций азербайджанской армии с потерями в личном составе в результате боестолкновений на границе.

"Генштаб ВС Армении не владеет информацией об оперативной обстановке. Информация, распространяемая со ссылкой на начальника ГШ ВС Армении якобы об отступлении ВС Азербайджана с потерями в личном составе и смене своих позиций в результате позиционных столкновений с подразделениями армянской армии в направлении населенного пункта Истису является ложной", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, с 24 октября по сегодняшний день никаких изменений в оперативной обстановке не произошло.

"Подобное заявление начальника Генштаба ВС Армении демонстрирует его неосведомленность. Сообщаем, что в оперативной обстановке никаких изменений нет и подразделения азербайджанской армии продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях", - отмечает оборонное ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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