Молдова выслала российского дипломата

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) объявило о высылке из республики сотрудника посольства России в Кишиневе.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персона нон грата на территории нашей страны представителя посольства РФ в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова", - сообщила в понедельник вечером пресс-служба МИДЕИ.
Согласно пресс-релизу, об этом было сообщено 31 октября послу России в Кишиневе Олегу Васнецову, который был вызван в МИДЕИ.
"В ходе беседы, (МИДЕИ) подтвердило, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Подчеркивалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны", - отмечает МИДЕИ Молдавии.
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