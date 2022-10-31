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СНГ 31.10.2022 20:44

Молдова выслала российского дипломата

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) объявило о высылке из республики сотрудника посольства России в Кишиневе.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персона нон грата на территории нашей страны представителя посольства РФ в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова", - сообщила в понедельник вечером пресс-служба МИДЕИ.

Согласно пресс-релизу, об этом было сообщено 31 октября послу России в Кишиневе Олегу Васнецову, который был вызван в МИДЕИ.

"В ходе беседы, (МИДЕИ) подтвердило, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Подчеркивалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны", - отмечает МИДЕИ Молдавии.

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Тэги: МОЛДОВА, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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