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СНГ 31.10.2022 23:20

Кабмин Украины при доработке госбюджета на 2023г ухудшил прогноз роста ВВП до 3,2% - премьер

Кабинет министров Украины внес изменения в проект государственного бюджета на 2023 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как написал Шмыгаль в своем телеграм-канале, ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%), а прогноз по инфляции улучшило до 28% с 30%.

"Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Теперь ожидаем скорого голосования (. . .) в Верховной Раде", - написал он.

Он отметил, что бюджет-2023 планируется с доходами в размере 1,3 трлн гривен. "Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагаем увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.", - написал премьер.

Расходы планируются в размере 2,6 трлн грн., ко второму чтению расходная часть увеличена на 66,8 млрд грн.

Шмыгаль также сообщил, что дефицит госбюджета в следующем году предусматривается на уровне более 20% ВВП. "Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь $38 млрд. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и есть все основания рассчитывать на прогресс", - написал он.

Как сообщалось, правительство Украины в сентябре утвердило проект госбюджета на 2023 год с доходами 1,279 трлн грн. и расходами 2,573 трлн грн., дефицитом на уровне 20% ВВП.

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Тэги: УКРАИНА, ГОСБЮДЖЕТ, ПРОЕКТ, ДОРАБОТКА


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