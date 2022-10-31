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Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

ТЭК 31.10.2022 23:00

Министр нефти Индии: дипломатически правильно сказать, что мы рассмотрим price cap на нефть РФ

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури ушел от ответа на вопрос ведущего Bloomberg TV, подпишется ли третья крупнейшая страна-импортер нефти под инициативой о введении ценового потолка на российское сырье.

"Прежде всего, дипломатически правильно было бы сказать: "Мы рассмотрим" (инициативу введения price cap - ИФ). Но скажу вам две вещи: те, кто получают энергию по трубопроводам, например, Венгрия - исключены (из инициативы нефтяного эмбарго - ИФ). Китай - исключен. Япония имеет исключения. Так против кого же направлен ценовой потолок?" - заявил министр.

В ответ на вопрос о нефтяных контрактах с Россией Пури отметил следующее: "Я не подписываю контракты с Россией. Это делают нефтяные компании. И наши нефтяные компании не будят меня по утрам, чтобы спросить: "Что вы хотите на завтрак - на 2 млн больше баррелей из России, на 3 млн баррелей меньше откуда-нибудь?"

"Мы так не работаем. Мир непрост, кто у кого покупает - я узнаю постфактум", - заявил министр.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

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Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, МНЕНИЕ


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