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Карабах 31.10.2022 21:37

В Сочи началась трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян проводят беседу в Сочи.

"Президенты и премьер-министр разговаривают втроем", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин провёл отдельные встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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