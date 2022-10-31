В Сочи началась трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян проводят беседу в Сочи. "Президенты и премьер-министр разговаривают втроем", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин провёл отдельные встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

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