МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2022г составит около $47/бар, в 2023г - почти $36/бар

Фискальная "безубыточная" цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2022 году составит $46,7 за баррель, в 2023 году - $35,7 за баррель.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", такие данные приведены в октябрьском региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Среднего Востока и Центральной Азии.
В 2021 году этот показатель был равен $58,1 за баррель.
"Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.
По оценкам МВФ, ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022-2023гг составит 0,69 млн баррелей, что соответствует показателю 2021 года.
Добыча газа в стране в 2022 году составит 0,81 млн б/с нефтяного эквивалента (в 2021г - 0,79 млн б/с нефтяного эквивалента), в 2023 году - 0,86 млн б/с.
МВФ прогнозирует, что экспорт нефти из Азербайджана в 2022-2023гг составит 0,56 млн б/с в год (соответствует показателю 2021г), газа - в 2022 году - 0,45 млн б/с нефтяного эквивалента (в 2021г - 0,43 млн б/с), в 2023г - 0,49 млн б/с.
В госбюджете Азербайджана на 2022 год цена на нефть заложена на уровне $70 за баррель.
А.Азизов
Алиев прибыл в Алжир для участия в саммите ЛАГ
Путин увязывает продление мандата РМК в Карабахе с мирным договором и делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном
В Сочи началась трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна
Число случаев COVID-19 в мире превысило 630,5 млн - университет Хопкинса
Лайнер «Петр Великий», который будет использоваться для развития туризма на Каспии, отправится в первый круиз в 2024г
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Законодатели в США требуют ужесточить контроль над использованием Украиной американской помощи
Пхеньян предупредил Сеул и Вашингтон об ответных мерах на проведение учений ВВС Южной Кореи и США
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично