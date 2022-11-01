Путин не считает правильным заострять внимание прессы на вопросах, которые Ереван и Баку пока не решили

Президент России Владимир Путин не считает правильным говорить о вопросах, которые остались не решенными в ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном.
"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.
"А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. Я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами", - пояснил он.
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