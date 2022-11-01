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Регион 01.11.2022 00:05

Путин не считает правильным заострять внимание прессы на вопросах, которые Ереван и Баку пока не решили

Президент России Владимир Путин не считает правильным говорить о вопросах, которые остались не решенными в ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

"А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. Я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами", - пояснил он.

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Тэги: ПУТИН, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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