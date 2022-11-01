Путин увязывает продление мандата РМК в Карабахе с мирным договором и делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном

Возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и от заключения мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы об этом говорили", - сказал Путин в понедельник по итогам трёхсторонних переговоров, отвечая на вопрос о возможности продления мандата на присутствие российских миротворцев в регионе.

По словам Путина, для возможного продления мандата миротворцев нужны будут совместные договорённости, но это будет зависеть и от других вопросов, "от возможности заключения мирного договора и вопроса о делимитации границы".

"Если эти вопросы будут решены, то вопрос миротворцев по-другому будет стоять, если не решены, или решены в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента", - сказал Путин.