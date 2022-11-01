Путин увязывает продление мандата РМК в Карабахе с мирным договором и делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном

Возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и от заключения мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы об этом говорили", - сказал Путин в понедельник по итогам трёхсторонних переговоров, отвечая на вопрос о возможности продления мандата на присутствие российских миротворцев в регионе.
По словам Путина, для возможного продления мандата миротворцев нужны будут совместные договорённости, но это будет зависеть и от других вопросов, "от возможности заключения мирного договора и вопроса о делимитации границы".
"Если эти вопросы будут решены, то вопрос миротворцев по-другому будет стоять, если не решены, или решены в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента", - сказал Путин.
Путин: Газпром допустили к обследованию места взрыва на Северных потоках
Путин: Россия не вышла из «зерновой сделки», а лишь приостановила участие в ней
Лайнер «Петр Великий», который будет использоваться для развития туризма на Каспии, отправится в первый круиз в 2024г
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Мировые поставки планшетов в III квартале упали на 8,8% - IDC
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу - Путин
Путин: удары в понедельник по территории Украины отчасти являются ответом на атаку на ЧФ
Путин: только 3-5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично