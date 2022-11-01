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Карабах 01.11.2022 00:12

Путин увязывает продление мандата РМК в Карабахе с мирным договором и делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном

Возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и от заключения мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы об этом говорили", - сказал Путин в понедельник по итогам трёхсторонних переговоров, отвечая на вопрос о возможности продления мандата на присутствие российских миротворцев в регионе.

По словам Путина, для возможного продления мандата миротворцев нужны будут совместные договорённости, но это будет зависеть и от других вопросов, "от возможности заключения мирного договора и вопроса о делимитации границы".

"Если эти вопросы будут решены, то вопрос миротворцев по-другому будет стоять, если не решены, или решены в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента", - сказал Путин.

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Тэги: ПУТИН, МИРОТВОРЦЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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