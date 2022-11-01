Мирный договор между Арменией и Азербайджаном это предмет компромиссов - Путин

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, о его составляющих говорить рано, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По мирному договору - его пока нет. И здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.
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