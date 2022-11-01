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Регион 01.11.2022 00:20

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном это предмет компромиссов - Путин

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, о его составляющих говорить рано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По мирному договору - его пока нет. И здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

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Тэги: ПУТИН, ДОГОВОР, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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