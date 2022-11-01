Путин: Москва поддерживает любые усилия по нормализации между Баку и Ереваном

Россия поддерживает любые усилия, направленные на нормализацию между Арменией и Азербайджаном, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

"Что касается встречи в Праге без участия России, почему без участия - для нас понятно, и никому объяснять не нужно. Наши европейские партнеры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно. Так, например, как в этом случае. Но мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование", - сказал Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса", как результаты данной встречи коррелируются с результатами встречи сторон в Праге без участия России.

"Поэтому что касается того, как это коррелируется, кореллируется вполне естественным образом. И мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и на урегулирование, как я уже об этом сказал", - подчеркнул президент.