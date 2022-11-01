Есть предпосылки к договоренностям о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы - Путин

Есть предпосылки к договоренностям о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Насчет демаркации и делимитации границы - это важнейший вопрос (...) Мы сегодня действительно много об этом говорили и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден, если внимательно прочитать сегодняшнее заявление, то вы там найдете предварительные предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

"Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще генерального штаба советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем. И готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться", - заявил президент.

"Мы договорились о том, что что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", - сказал Путин.