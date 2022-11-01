Путин: только 3-5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основная часть вывозимого из Украины зерна попадает не в беднейшие страны, туда идет только 3-5%.

"Этот процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в Сочи.

"Я сейчас данные последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что порядка 34% зерна попадает в Турцию, 35% или чуть побольше - в страны ЕС, и только 3-4%, ну иногда бывало чуть побольше - до 5%... шло в пользу так называемых беднейших стран по классификации ООН", - подчеркнул Путин.