Путин: только 3-5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основная часть вывозимого из Украины зерна попадает не в беднейшие страны, туда идет только 3-5%.
"Этот процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в Сочи.
"Я сейчас данные последних часов и последних дней не помню, но в целом это выглядит так, что порядка 34% зерна попадает в Турцию, 35% или чуть побольше - в страны ЕС, и только 3-4%, ну иногда бывало чуть побольше - до 5%... шло в пользу так называемых беднейших стран по классификации ООН", - подчеркнул Путин.
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