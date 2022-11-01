Путин: удары в понедельник по территории Украины отчасти являются ответом на атаку на ЧФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары, нанесенные по территории Украины в понедельник, отчасти, являются ответом на атаку на Черноморский флот.

"Отчасти, так и есть", - сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли считать сегодняшние массированные удары по территории Украины ответом на недавние событие в Севастополе.

"Но это не всё, что мы могли бы сделать", - добавил Путин.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что утром в субботу отражена атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.