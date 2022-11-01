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Регион 01.11.2022 00:40

Путин: удары в понедельник по территории Украины отчасти являются ответом на атаку на ЧФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары, нанесенные по территории Украины в понедельник, отчасти, являются ответом на атаку на Черноморский флот.

"Отчасти, так и есть", - сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли считать сегодняшние массированные удары по территории Украины ответом на недавние событие в Севастополе.

"Но это не всё, что мы могли бы сделать", - добавил Путин.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что утром в субботу отражена атака украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.

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Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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