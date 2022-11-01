Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

Регион 01.11.2022 00:42

Позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу.

"Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той (украинской - ИФ) стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождем, может созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - сказал Путин.

Путин отметил: "Для того, чтобы начать предлагать переговоры, нужно чтобы они состоялись, но заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, для того, чтобы добиться своих национальных целей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Путин: удары в понедельник по территории Украины отчасти являются ответом на атаку на ЧФ Путин: только 3-5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны Путин: поставки Южной Кореей оружия и боеприпасов в Украину будут разрушать ее отношения с РФ Путин заявляет о предложениях посредничества со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ в урегулировании на Украине Россия всерьёз пока ещё ничего не начинала на Украине - Путин Россия не против вступления Украины в ЕС - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az