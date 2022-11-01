Позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу.

"Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той (украинской - ИФ) стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождем, может созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - сказал Путин.

Путин отметил: "Для того, чтобы начать предлагать переговоры, нужно чтобы они состоялись, но заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, для того, чтобы добиться своих национальных целей".