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ТЭК 01.11.2022 00:45

Путин: газовый хаб в Турции - реалистичный проект

Газовый хаб в Турции - это реалистичный проект, который достаточно быстро можно реализовать, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что покупатели газа есть всегда, в мире это очень востребованный продукт: "Газ - это самый экологически чистый углеводород, идеальный первичный источник энергии для перехода к "зеленой энергетике". Я знаю, что потребителей много и желающих приобрести российских газ тоже много".

"Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то мне кажется, понятно, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Кроме того, эти трагические события, связанные с подрывом газопроводов. И европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает - рот закрыли, будто так оно и надо. Несмотря на то, что это в корне подрывает их интересы. Больше того, кто-то еще наглости набрался, говорят, что это Россия сама взорвала. Такую бредятину трудно себе представить, придумывают всякую чушь", - добавил Путин.

"С Турцией нам проще, потому что президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган - человек слова. Может быть, трудно договориться, но, если договариваемся, стараемся исполнять. Это первое. Второе - нам легче контролировать акваторию Черного моря. Это вполне реалистичный проект, мы довольно быстро сможем это сделать", - добавил президент России.

По его мнению, желающих заключить контакты будет достаточно: "Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой. Но уверен - контракты будут заключены. В конце концов мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих".

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Тэги: ПУТИН, ГАЗ, ХАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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