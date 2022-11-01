Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

ТЭК 01.11.2022 00:52

Путин: Газпром допустили к обследованию места взрыва на Северных потоках

Российский "Газпром" допущен к обследованию места взрыва на газопроводах "Северный поток 1 и 2". Там имел место очевидный теракт, заявил президент России Владимир Путин.

"Мне сегодня Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) с утра доложил, что они обследовали, допустили "Газпром" к обследованию места взрыва. Две воронки 3-5 метров глубиной. Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет - всего трубы разошли - на 259, по-моему, метров. А кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока 2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы", - сказал Путин.

"Это очевидный теракт. Очевидный. Нам трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции, далее Германии", - сказал президент России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОДЫ, ПУТИН


Похожие новости


Миллер надеется, что "Северный поток 2" не повторит судьбу остановленного Брюсселем "Южного потока"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az