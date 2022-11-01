В Израиле во вторник пройдут парламентские выборы

Израильтяне во вторник отправятся на избирательные участки, где выберут новый состав однопалатного парламента страны Кнессета.

Для большинства граждан день выборов - выходной, участки в подавляющем большинстве откроются в 7:00 по местному времени и будут работать до 22:00, в небольших населенных пунктах, а также в тюрьмах и больницах они будут работать с 8:00 до 20:00.

Ожидается, что безопасность в день выборов будут обеспечивать порядка 18 тыс. сотрудников полиции, усилено присутствие представителей правоохранительных органов во всех населенных пунктах и городах страны. Для находящихся на карантине из-за коронавируса COVID-19 организованы специальные участки.

В выборах в Кнессет 25 созыва примут участие 40 партий, и, согласно опросам, у 11 партий есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент.

Основная борьба, вероятно, развернется между партиями "Ликуд" и "Еш Атид". "Ликуд" возглавляет Биньямин Нетаньяху, нынешний лидер оппозиции, в прошлом - неоднократно премьер-министр страны. Партией "Еш Атид" руководит нынешний премьер - Яир Лапид.

Для получения парламентского большинства необходимо получить минимум 61 место в Кнессете, и, вероятно, ни одной из партий не удастся достичь такого показателя, и лидеру той или иной партии придется вновь работать над формированием коалиции. По прогнозам многих опросов правый лагерь партий, включая "Ликуд", может получить 60-61 мандат, а у оппонентов Нетаньяху шансов добиться такого числа меньше, поскольку для этого Лапиду необходимо договориться с арабскими партиями и со своими собственными сторонниками, не все из которых готовы к такой коалиции, отмечают израильские СМИ.

Согласно последнему опросу "канала 12", "Ликуд" может получить 31 мандат, "Еш Атид" - 25 мандатов, и всего 11 партий смогут преодолеть электоральный барьер. Телезрителей также опросили, кого бы они желали видеть премьером, 46% поддержали Нетаньяху, 31% - Лапида, а 28% - нынешнего министра обороны Бени Ганца. По данным "канала 13", у "Ликуда" может быть 30 мандатов, у "Еш Атид" - 27.

Эти выборы станут пятыми за последние три с половиной года. Предыдущий Кнессет распустили 30 июня 2022 года. Если в результате предстоящих выборов ни у одного из партийных лидеров не получится сформировать правительство, то в стране будут назначены еще одни выборы.

В 2019 году в Израиле начался период политической нестабильности. Возглавлявшего в то время правительство Нетаньяху обвинили во взяточничестве, в мошенничестве и в злоупотреблении доверием, он все эти обвинения отверг, но потерял должность премьера. После него премьером стал Нафтали Беннет, а затем - Яир Лапид.