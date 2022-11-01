Законодатели в США требуют ужесточить контроль над использованием Украиной американской помощи

С учетом беспрецендных объемов помощи, которую США предоставляют Украине, ряд лидеров американкой Республиканской партии требует наладить контроль над ее использованием Киевом, пишет агентство Bloomberg.
"Пакеты помощи, одобренные Конгрессом, требуют, чтобы Украина детализировала свои планы расходов и хранила деньги, предоставленные США, отдельно от средств из других источников", - говорится в публикации.
Bloomberg отмечает, что Киев уже получил от США более $60 млрд военной и гуманитарной помощи.
"Теперь некоторые лидеры республиканцев хотят ужесточить контроль над тем, как расходуются эти средства, и они правы", - отмечает агентство.
Журналисты добавляют, что в связи с ростом расходов на кампанию, связанную с предстоящими промежуточными выборами, "некоторые демократы также неизбежно будут настаивать на большей прозрачности в качестве условия увеличения помощи".
Как считают авторы публикации, в обмен на согласие Конгресса продолжать поставлять Украине оружие и помощь Байден должен назначить наблюдателя для контроля за расходами США на Украине, как это было сделано ранее в Афганистане.
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