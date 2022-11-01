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Внешняя политика 01.11.2022 09:13

Алиев прибыл в Алжир для участия в саммите ЛАГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Алжир для участия в качестве почетного гостя в 31-м саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Саммит ЛАГ пройдет в Алжире с 1 по 2 ноября текущего года.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЛЖИР, ЛАГ, ВИЗИТ


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