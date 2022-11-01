Страны ОПЕК+ с ноября снижают квоту на добычу нефти на 2 млн б/с

Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые за более чем два года. По его итогам в секретариате организации сообщили, что существенное снижение квоты обусловлено "неопределенностью, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимостью улучшить долгосрочную перспективу для рынка нефти".

При этом с сентября 2021 года страны ОПЕК+ отстают от намеченного уровня добычи. В сентябре фактическое отставание, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), составило 3,44 млн б/с. В частности, страны ОПЕК в сентябре не добыли почти 1,24 млн б/с, страны, не входящие в ОПЕК, - 2,19 млн б/с.

Среди участников ОПЕК наибольшее отставание от разрешенного уровня фиксируется в Нигерии, Анголе, Ираке, Конго, Алжире и Экваториальной Гвинее. Из числа стран не-ОПЕК крупнейшее отставание от квоты - у России. Так, по данным Росстата, добыча нефти РФ в сентябре составила 9,8 млн б/с, в то время как разрешено производство в объеме 11 млн б/с. Существенно ниже разрешённого уровня также добывают Казахстан и Азербайджан.

С учетом фактического отставания от квот ожидается, что реальное сокращение производства будет ниже. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отмечал, что оно составит 1-1,1 млн б/с.

Квота для крупнейших производителей нефти среди стран альянса - России и Саудовской Аравии - в ноябре снизится с 11 млн б/с до 10,48 млн б/с. Если РФ в сентябре добывала ниже квоты, то королевство придерживалось установленного уровня, добывая 11 млн б/с, и, вероятно, будет вынуждено сокращать производство. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что добыча нефти в России по итогам октября и ноября ожидается на уровне 9,9 млн б/с.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря. В дальнейшем эти обсуждения будут проводиться раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.

Ниже представлена таблица с квотами, тыс. б/с: