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Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 86.53 -1.37 Brent 94.83 -0.94

ТЭК 01.11.2022 09:18

Страны ОПЕК+ с ноября снижают квоту на добычу нефти на 2 млн б/с

Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые за более чем два года. По его итогам в секретариате организации сообщили, что существенное снижение квоты обусловлено "неопределенностью, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимостью улучшить долгосрочную перспективу для рынка нефти".

При этом с сентября 2021 года страны ОПЕК+ отстают от намеченного уровня добычи. В сентябре фактическое отставание, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), составило 3,44 млн б/с. В частности, страны ОПЕК в сентябре не добыли почти 1,24 млн б/с, страны, не входящие в ОПЕК, - 2,19 млн б/с.

Среди участников ОПЕК наибольшее отставание от разрешенного уровня фиксируется в Нигерии, Анголе, Ираке, Конго, Алжире и Экваториальной Гвинее. Из числа стран не-ОПЕК крупнейшее отставание от квоты - у России. Так, по данным Росстата, добыча нефти РФ в сентябре составила 9,8 млн б/с, в то время как разрешено производство в объеме 11 млн б/с. Существенно ниже разрешённого уровня также добывают Казахстан и Азербайджан.

С учетом фактического отставания от квот ожидается, что реальное сокращение производства будет ниже. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отмечал, что оно составит 1-1,1 млн б/с.

Квота для крупнейших производителей нефти среди стран альянса - России и Саудовской Аравии - в ноябре снизится с 11 млн б/с до 10,48 млн б/с. Если РФ в сентябре добывала ниже квоты, то королевство придерживалось установленного уровня, добывая 11 млн б/с, и, вероятно, будет вынуждено сокращать производство. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что добыча нефти в России по итогам октября и ноября ожидается на уровне 9,9 млн б/с.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря. В дальнейшем эти обсуждения будут проводиться раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.

Ниже представлена таблица с квотами, тыс. б/с:

Страна

Разрешенная

добыча в октябре

Разрешенная

добыча в ноябре

Алжир

1055

1007

Ангола

1525

1455

Конго

325

310

Экваториальная Гвинея

127

121

Габон

186

177

Ирак

4651

4431

Кувейт

2811

2676

Нигерия

1826

1742

Саудовская Аравия

11004

10478

ОАЭ

3179

3019

Итого ОПЕК

26689

25416

Азербайджан

717

684

Бахрейн

205

196

Бруней

102

97

Казахстан

1706

1628

Малайзия

594

567

Мексика

1753

1753

Оман

881

841

Россия

11004

10478

Судан

75

72

Южный Судан

130

124

не-ОПЕК

17165

16440

ОПЕК+

43854

14856
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