Манат подорожал к евро, рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 ноября ЦБА установил на уровне 1.6839 маната/1EUR (31 октября - 1.6930 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 ноября установил на уровне 0.0275 манат/1RUB (31 октября - 0.0276 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 1 ноября ЦБА установил на уровне 0.0913 манат/1TRY (31 октября - 0.0914 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков