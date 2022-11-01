Цены на нефть растут после снижения накануне

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 во вторник составляет $93,57 за баррель, что на $0,76 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,96 (1%), до $92,81 за баррель.