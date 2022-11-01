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Цена на нефть

31.10 $/bbl +/- WTI 86.53 -1.37 Brent 94.83 -0.94

ТЭК 01.11.2022 09:35

Цены на нефть растут после снижения накануне

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 во вторник составляет $93,57 за баррель, что на $0,76 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,96 (1%), до $92,81 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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