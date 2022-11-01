Число случаев COVID-19 в мире превысило 630,5 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 630 млн 549 тыс. 25, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 590 тыс. 432 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 млн 495 тыс. 76 и 1 млн 70 тыс. 389.
Индия - 44 млн 654 тыс. 638 и 529 тыс. 77.
Франция - 37 млн 30 тыс. 865 и 158 тыс. 34.
Бразилия - 34 млн 828 тыс. 749 и 688 тыс. 157.
Германия - 35 млн 619 тыс. 687 и 153 тыс. 694.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 846,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 267 человек, в Индии - 375, во Франции - 2 тыс. 393, в Бразилии - 3 тыс. 185, в Германии - 1 тыс. 821.
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