Количество жертв разрушительного урагана на Филиппинах возросло до 110 человек

До 110 человек увеличилось количество жертв наводнений и оползней, вызванных ураганом "Нальгае" на Филиппинах, сообщает во вторник Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на Национальный совет по чрезвычайным ситуациям страны, еще 866 тыс. человек вынужденно покинули дома. Всего в зоне действия урагана "Нальгае" оказались 2,4 млн человек.

Потери в сельском хозяйстве расцениваются в $22,4 млн.

Ураган "Нальгае" стал самым разрушительным в этом году на Филиппинах. Сильнее всего последствия урагана сказались на провинции Магинданао, которая расположена в восточной части острова Минданао.