Греческие пограничники ведут поиски десятков нелегалов, лодка которых затонула в территориальных водах страны

Власти Греции начали крупную операцию по поиску и спасению десятков мигрантов после того, как лодка, на которой они находились, затонула между греческими островами Эвбея и Андрос, сообщает во вторник Associated Press.
Пока обнаружены девять человек, которые сумели добраться до небольшого островка. По данным выживших, всего на лодке было около 70 человек.
В поисках остальных принимают участие вертолет, два корабля и катер.
Мигранты направлялись в Грецию из турецкого города Измир.
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