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Макроэкономика 01.11.2022 13:15

Правительство Азербайджана оптимистично подходило к прогнозам по инфляции на 2022-2023гг - Счетпалата

Счетная палата Азербайджана считает, что прогнозы по инфляции в стране в 2022-2023гг являются несколько оптимистичными.

«В бюджетном пакете на 2023 год указано, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в текущем году составит 12,5%, а в следующем – замедлится до 6,9%. При этом по итогам 9 месяцев 2022 года среднегодовая инфляция составляет 13,4%. С учетом активизации в конце года фискальных стимулов и спроса, считаем прогноз по инфляции на 2022 год оптимистичным», - говорится в заключении Счетпалаты по проекту госбюджета на 2023 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Палата также считает оптимистичным прогноз правительства по инфляции на 2023 год. «Тем более, что в следующем году планируется увеличение бюджетных расходов, в том числе текущих, (…)», - подчеркивает палата.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.

А.Азизов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ИНФЛЯЦИЯ, ОЖИДАНИЯ

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