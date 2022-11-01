Азербайджанские командос отработали обезвреживание диверсантов

Азербайджанские коммандос в соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск провели учения с отработкой нейтрализации условной диверсионной группы противника, сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.
«На основании разведданных, полученных в соответствии со сценарием учений, была определена территория вероятного совершения провокации условной диверсионной группой противника. (…) Проникнув вглубь района проведения операции, коммандос успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий условного противника», - говорится в сообщении военного ведомства.
Основное внимание в ходе учений было уделено совершенствованию тактических способностей личного состава в условиях горной местности, оттачиванию навыков применения стрелкового оружия и дальнейшему укреплению боеспособности подразделений коммандос.
Коммандос - это спецподразделения, которые появились в ВС Азербайджана в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны осенью 2020 года.
Р.Керимов
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