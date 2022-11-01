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Дальнее зарубежье 01.11.2022 16:01

Минобороны Японии предупредило о нехватке боеприпасов и запчастей для самолетов

Минобороны Японии обнародовало информацию о том, что японские военные испытывают нехватку боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, и запчастей для самолетов, сообщило "Дзидзи".

"Министерство обороны все сильнее ощущает угрозу от нехватки боеприпасов, включая ракеты, и запчастей, в том числе для самолетов. Это необычно, что информацию о поставках боеприпасов делают публичной с целью найти отклик у общественного мнения", - отмечает агентство.

С целью решить эту проблему и сохранить возможность действовать в условиях возможного конфликта, ведомство запрашивает дополнительное финансирование.

21 октября Минобороны Японии сообщило, что смогло обеспечить систему ПРО лишь 60% от необходимых для нее ракет-перехватчиков. Как отмечает агентство, проблема заключается в том, что цена ракеты - все более технически сложной - растет, но выделенные на закупку средства остаются прежними.

В конце сентября "Киодо" сообщало со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей, что правительство Японии рассматривает возможность резко увеличить оборонные расходы и направить на нужды обороны $279 млрд в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года. Новые планы отражают стремление Токио "фундаментальным образом укрепить" оборонный потенциал страны в свете усиления военной мощи КНР и развития КНДР ракетной и ядерной программ, отмечало "Киодо".

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