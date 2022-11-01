Минобороны Японии предупредило о нехватке боеприпасов и запчастей для самолетов

Минобороны Японии обнародовало информацию о том, что японские военные испытывают нехватку боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, и запчастей для самолетов, сообщило "Дзидзи".
"Министерство обороны все сильнее ощущает угрозу от нехватки боеприпасов, включая ракеты, и запчастей, в том числе для самолетов. Это необычно, что информацию о поставках боеприпасов делают публичной с целью найти отклик у общественного мнения", - отмечает агентство.
С целью решить эту проблему и сохранить возможность действовать в условиях возможного конфликта, ведомство запрашивает дополнительное финансирование.
21 октября Минобороны Японии сообщило, что смогло обеспечить систему ПРО лишь 60% от необходимых для нее ракет-перехватчиков. Как отмечает агентство, проблема заключается в том, что цена ракеты - все более технически сложной - растет, но выделенные на закупку средства остаются прежними.
В конце сентября "Киодо" сообщало со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей, что правительство Японии рассматривает возможность резко увеличить оборонные расходы и направить на нужды обороны $279 млрд в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года. Новые планы отражают стремление Токио "фундаментальным образом укрепить" оборонный потенциал страны в свете усиления военной мощи КНР и развития КНДР ракетной и ядерной программ, отмечало "Киодо".
В Карабахе и В.Зангезуре в октябре очищено от мин и боеприпасов около 3,25 тыс. га - ANAMA
Баку и Берлин обсудили двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности
Баку и Бухарест подписали план действий до 2025г по сотрудничеству в области труда и соцзащиты
Marathon Petroleum в III кв. увеличила чистую прибыль в 6,5 раз, скорр. показатель и выручка - лучше прогноза
Добыча нефти в РФ в октябре составила 9,9 млн б/с
SOCAR осуществила четвертый платеж по процентам держателям новых облигаций на $100 млн
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Для бакинского бульвара закупают два поезда
ГФСЗ в 2023г увеличит пенсионные платежи населению на 12% - Счетпалата
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank заработали в октябре 2,6 млн манатов кешбэка
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают