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Финансы 01.11.2022 16:16

Сбербанк подал иск к Glencore Energy UK примерно на $116 млн

Сбербанк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Glencore Energy UK Ltd на 7,148 млрд рублей (чуть больше $116 млн), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Суть претензий банка пока не раскрыта.

"Интерфакс" направил запрос в Сбербанк.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах мира.

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