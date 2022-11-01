Сбербанк подал иск к Glencore Energy UK примерно на $116 млн

Сбербанк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Glencore Energy UK Ltd на 7,148 млрд рублей (чуть больше $116 млн), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Суть претензий банка пока не раскрыта.

"Интерфакс" направил запрос в Сбербанк.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах мира.