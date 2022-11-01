Власти Азербайджана планируют на 2023г рост поступлений в госбюджет по налогу на прибыль от участников проекта Шах-Дениз на 78,5%

Власти Азербайджана ожидают поступления в 2023 году в госбюджет в виде налога на прибыль на прибыль от нефтегазовых компаний, действующих в стране в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП), в размере 3 млрд 367 млн манатов, что на 26,1% больше планового показателя на 2022 год (2 млрд 670 млн манатов).

Такие цифры приведены в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2023 год, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно материалам палаты, прогноз по поступлениям по налогу на прибыль от компаний, действующих в нефтегазовой сфере на основании соглашений PSA на 2023 год составляет 492 млн манатов (спад на 53,6% - ИФ). Снижение прогноза обусловлено прогнозной ценой на экспорт нефти – $85 в 2022 году против $50 за баррель на 2023 год.

Власти Азербайджана планируют на 2023 год увеличить поступления в госбюджет по налогу на прибыль со стороны подрядных компаний, действующих в рамках проекта «Шах-Дениз» (начали выплачивать в 2022 году – ИФ). На следующий год поступления в госбюджет по этому источнику предусмотрены на уровне 2 млрд 875 млн манатов (+78,5% от плана на 2022 год – ИФ).

Как сообщалось ранее, нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA в 2021 году, выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 1 млрд 44,6 млн манатов (+73% от показателя 2020 года). Средняя цена на нефть в 2021 году составила $71,6 за баррель, тогда как бюджет Азербайджана на 2021 год был подготовлен из цены на нефть в $45 за баррель.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре. Налог на прибыль они выплачивают исходя из фактических цен на нефть на мировых рынках.

Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз, являющегося крупнейшим газовым месторождением Азербайджана, началась в декабре 2006 года.

А.Азизов