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Дальнее зарубежье 01.11.2022 14:38

На выборах в Израиле зафиксирована рекордная с 1981 года явка

Рекордная явка отмечена во вторник на выборах в кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.

По данным избиркома, на которые ссылается газета, по состоянию на 10:00 местного времени (12:00) проголосовали 16% избирателей, что является рекордом с 1981 года.

На прошлых парламентских выборах явка избирателей на 10:00 местного времени составляла 14,8%.

В выборах в кнессет 25 созыва принимают участие 40 партий, и, согласно опросам, у 11 партий есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы пройти в парламент.

Эти выборы - пятые за последние три с половиной года. Предыдущий состав кнессета распустили 30 июня 2022 года. Если в результате предстоящих выборов ни у одного из партийных лидеров не получится сформировать правительство, то в стране опять будут назначены выборы.

Период политической нестабильности начался в Израиле в 2019 году. Возглавлявшего в то время правительство Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и в злоупотреблении доверием, он все эти обвинения отверг, но потерял должность премьера. После него премьером стал Нафтали Беннет, а затем - Яир Лапид.

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